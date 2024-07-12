Yayınlanma: 12.07.2024 - 00:01

T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/377 Esas

Davacı, SANDIKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİRİMİ ile Davalı, KAMİL KÜÇÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve 19/12/2024 günü saat 09:25'te yapılacak olan ön inceleme duruşma gününün kendisine tebligat yapılamayan, adresi tespit edilemeyen davalı KAMİL KÜÇÜK'e tebligat kanununun 28. maddesine göre ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kara Harp Okulu Komutanlığında görevli iken 689 Sayılı KHK gereğince 29/08/2019 tarihli Bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılan davalının yurt dışı eğitim masrafları nedeniyle hesaplanan 3.127,06 TL ve 215.893,99 ABD dolar meblağın ödenmesinin kendisine tebliğ edildiği halde süresinde ödemediğini, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 112. Ve 113. Maddesi ile MY 52-2 (B) TSK Yurt Dışı Eğitim ve Öğrenime Personel Gönderilmesi Esasları yönergesi gereğince bu tür kişilere yapılan tüm harcamaların tahsil edilmesi gerektiğini belirterek; davanın kabulü ile 3.127,06 TL ile 215.893,99 ABD dolayı paranın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce düzenlenen 30/07/2021 tarihli tensip tutanağında; Tarafların duruşmaya geldiklerinde sulhe teşvik edileceğinin ve sulhe hazırlanması gerektiğinin taraflara ihtar edilmesine, tensip tutanağının dilekçeler ile birlikte taraflara tebliğ suretiyle ihtarın yapılmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği ihtarı;

Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, var ise busüre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve tensip tutanağı İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR. HMK 122,127,128 MAD.

Belirlenen ön inceleme duruşma günü olan 19/12/2024 günü saat 09:25'te;

Sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.