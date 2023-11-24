T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/1602 Esas

Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi 303Ada 44 Parsel 1. Kat, 64 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur .