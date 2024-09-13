T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C.ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2015/359 10/09/2024

Karar No: 2024/1144

Lahoud ve Mijhem oğlu, 14/04/1962 Rakka doğumlu,Yeşildirek Mah. 414 Sok. A Blok No:14 Merkez/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Khalil ALHASSAN'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/359 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen08/07/2024 tarih, 2015/359 Esas, 2024/1144 Karar sayılı kararı ile sanık Khalil ALHASSAN hakkında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş olup, sanık Khalil ALHASSAN'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.10.09.2024