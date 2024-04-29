T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/1181 Esas

Aleyhinizedavacı Elife Şahin vekilleri Av. Erhan Arslan ve Av. H.Hüseyin Arslan tarafından açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Oluktaş Köyü 115 ada 5 parselde kayıtlı davalılar Mahmut GÜRLEDİK ve Şöhre ŞAHİN'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

11/09/2024 günü saat: 11:20'da duruşmaya gelmeniz veya TMK 644'e göre 1 (BİR) AY belirtilen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.