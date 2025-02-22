T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:01

T.C. SAVURASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE: TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE:MARDİN/ SAVUR

3-Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu ada-parsel-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:

ESAS NO MAH/KÖY MEVKİİ ADA PARSEL VASIF YÜZÖLÇÜMÜ MALİKLER 2024/8 KIRKDİREK 107 4 TARLA 23.816,63 1-ARAP ÇETİN 2024/14 KIRKDİREK 107 8 SUSUZ TARLA 121.659,00 1-AHMET ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER 2024/16 KIRKDİREK 107 9 PİLON YERİ 3,01 1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER 2024/17 KIRKDİREK 107 10 PİLON YERİ 3,61 1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER 2024/18 KIRKDİREK 107 11 PİLON YERİ 2,61 1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER 2024/20 KIRKDİREK 107 12 TARLA 30.786,59 1-MUSA ÖZTÜRK 2024/21 KIRKDİREK 107 13 PİLON YERİ 1,80 1-MUSA ÖZTÜRK 2024/22 KIRKDİREK 108 14 TARLA 84.211,70 1-ARAP ÇETİN 2024/23 KIRKDİREK 108 15 PİLON YERİ 3,61 1-ARAP ÇETİN 2024/24 KIRKDİREK 108 16 PİLON YERİ 3,61 1-ARAP ÇETİN 2024/25 KIRKDİREK 108 17 PİLON YERİ 3,61 1-ARAP ÇETİN 2024/26 KIRKDİREK 108 18 TARLA 9.808,92 1-ARAP ÇETİN 2024/28 KIRKDİREK 108 19 PİLON YERİ 4,41 1-ARAP ÇETİN 2024/29 KIRKDİREK 108 20 TARLA 95.757,31 1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN 2024/30 KIRKDİREK 108 21 PİLON YERİ 9,61 1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN 2024/31 KIRKDİREK 110 2 TARLA 8.641,46 1-MEHMET EMİN ASLANER 2024/32 KIRKDİREK 110 17 TARLA 9.801,62 1-MEHMET ŞEKER, 2-BEDİRHAN ŞEKER, 3-AHMET ŞEKER, 4-DAVUT ŞEKER 2024/33 KIRKDİREK 110 23 TARLA 11.288,35 1-BİLAL BOZKURT 2024/34 KIRKDİREK 110 24 PİLON YERİ 4,41 1-BİLAL BOZKURT 2024/35 KIRKDİREK 110 25 TARLA 27.348,71 1-HAMDİYE YÜKSEL 2024/36 KIRKDİREK 110 26 PİLON YERİ 4,41 1-HAMDİYE YÜKSEL 2024/39 KIRKDİREK 110 27 TARLA 47.868,03 1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK 2024/40 KIRKDİREK 110 28 PİLON YERİ 4,41 1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK 2024/43 KIRKDİREK 111 44 TARLA 15.569,87 1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4- MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA 2024/44 KIRKDİREK 111 45 PİLON YERİ 3,61 1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4-MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA 2024/45 KIRKDİREK 111 46 TARLA 22.565,11 1-SADUN AYDIN 2024/46 KIRKDİREK 111 47 PİLON YERİ 7,84 1-SADUN AYDIN 2024/47 KIRKDİREK 114 19 TARLA 30.278,77 1-İRFAN ÖZTÜRK 2024/48 KIRKDİREK 114 20 PİLON YERİ 9,61 1-İRFAN ÖZTÜRK

4- İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yönlendirilmesi gerektiği,

5- Yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,

6- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,

7- Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 31/01/2024