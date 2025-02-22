T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:01

T.C. SAVURASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE: TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE:MARDİN/ SAVUR

3-Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu ada-parsel-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:

ESAS NO

MAH/KÖY

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASIF

YÜZÖLÇÜMÜ

MALİKLER

2024/8

KIRKDİREK

 

107

4

TARLA

23.816,63

1-ARAP ÇETİN

2024/14

KIRKDİREK

 

107

8

SUSUZ TARLA

121.659,00

1-AHMET ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER

2024/16

KIRKDİREK

 

107

9

PİLON YERİ

3,01

1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER

2024/17

KIRKDİREK

 

107

10

PİLON YERİ

3,61

1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER

2024/18

KIRKDİREK

 

107

11

PİLON YERİ

2,61

1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER

2024/20

KIRKDİREK

 

107

12

TARLA

30.786,59

1-MUSA ÖZTÜRK

2024/21

KIRKDİREK

 

107

13

PİLON YERİ

1,80

1-MUSA ÖZTÜRK

2024/22

KIRKDİREK

 

108

14

TARLA

84.211,70

1-ARAP ÇETİN

2024/23

KIRKDİREK

 

108

15

PİLON YERİ

3,61

1-ARAP ÇETİN

2024/24

KIRKDİREK

 

108

16

PİLON YERİ

3,61

1-ARAP ÇETİN

2024/25

KIRKDİREK

 

108

17

PİLON YERİ

3,61

1-ARAP ÇETİN

2024/26

KIRKDİREK

 

108

18

TARLA

9.808,92

1-ARAP ÇETİN

2024/28

KIRKDİREK

 

108

19

PİLON YERİ

4,41

1-ARAP ÇETİN

2024/29

KIRKDİREK

 

108

20

TARLA

95.757,31

1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN

2024/30

KIRKDİREK

 

108

21

PİLON YERİ

9,61

1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN

2024/31

KIRKDİREK

 

110

2

TARLA

8.641,46

1-MEHMET EMİN ASLANER

2024/32

KIRKDİREK

 

110

17

TARLA

9.801,62

1-MEHMET ŞEKER, 2-BEDİRHAN ŞEKER, 3-AHMET ŞEKER, 4-DAVUT ŞEKER

2024/33

KIRKDİREK

 

110

23

TARLA

11.288,35

1-BİLAL BOZKURT

2024/34

KIRKDİREK

 

110

24

PİLON YERİ

4,41

1-BİLAL BOZKURT

2024/35

KIRKDİREK

 

110

25

TARLA

27.348,71

1-HAMDİYE YÜKSEL

2024/36

KIRKDİREK

 

110

26

PİLON YERİ

4,41

1-HAMDİYE YÜKSEL

2024/39

KIRKDİREK

 

110

27

TARLA

47.868,03

1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK

2024/40

KIRKDİREK

 

110

28

PİLON YERİ

4,41

1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK

2024/43

KIRKDİREK

 

111

44

TARLA

15.569,87

1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4- MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA

2024/44

KIRKDİREK

 

111

45

PİLON YERİ

3,61

1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4-MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA

2024/45

KIRKDİREK

 

111

46

TARLA

22.565,11

1-SADUN AYDIN

2024/46

KIRKDİREK

 

111

47

PİLON YERİ

7,84

1-SADUN AYDIN

2024/47

KIRKDİREK

 

114

19

TARLA

30.278,77

1-İRFAN ÖZTÜRK

2024/48

KIRKDİREK

 

114

20

PİLON YERİ

9,61

1-İRFAN ÖZTÜRK

4- İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yönlendirilmesi gerektiği,

5- Yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,

6- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,

7- Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 31/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN02177142