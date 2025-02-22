T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAVURASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE: TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE:MARDİN/ SAVUR
3-Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu ada-parsel-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:
|
ESAS NO
|
MAH/KÖY
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASIF
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
MALİKLER
|
2024/8
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
4
|
TARLA
|
23.816,63
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/14
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
8
|
SUSUZ TARLA
|
121.659,00
|
1-AHMET ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER
|
2024/16
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
9
|
PİLON YERİ
|
3,01
|
1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER
|
2024/17
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
10
|
PİLON YERİ
|
3,61
|
1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER
|
2024/18
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
11
|
PİLON YERİ
|
2,61
|
1-ALİ ÇETİN, 2-MEHMET ŞEKER
|
2024/20
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
12
|
TARLA
|
30.786,59
|
1-MUSA ÖZTÜRK
|
2024/21
|
KIRKDİREK
|
|
107
|
13
|
PİLON YERİ
|
1,80
|
1-MUSA ÖZTÜRK
|
2024/22
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
14
|
TARLA
|
84.211,70
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/23
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
15
|
PİLON YERİ
|
3,61
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/24
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
16
|
PİLON YERİ
|
3,61
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/25
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
17
|
PİLON YERİ
|
3,61
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/26
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
18
|
TARLA
|
9.808,92
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/28
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
19
|
PİLON YERİ
|
4,41
|
1-ARAP ÇETİN
|
2024/29
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
20
|
TARLA
|
95.757,31
|
1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN
|
2024/30
|
KIRKDİREK
|
|
108
|
21
|
PİLON YERİ
|
9,61
|
1-NİHAT ATEŞ, 2-YUSUF ÇETİN
|
2024/31
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
2
|
TARLA
|
8.641,46
|
1-MEHMET EMİN ASLANER
|
2024/32
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
17
|
TARLA
|
9.801,62
|
1-MEHMET ŞEKER, 2-BEDİRHAN ŞEKER, 3-AHMET ŞEKER, 4-DAVUT ŞEKER
|
2024/33
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
23
|
TARLA
|
11.288,35
|
1-BİLAL BOZKURT
|
2024/34
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
24
|
PİLON YERİ
|
4,41
|
1-BİLAL BOZKURT
|
2024/35
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
25
|
TARLA
|
27.348,71
|
1-HAMDİYE YÜKSEL
|
2024/36
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
26
|
PİLON YERİ
|
4,41
|
1-HAMDİYE YÜKSEL
|
2024/39
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
27
|
TARLA
|
47.868,03
|
1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK
|
2024/40
|
KIRKDİREK
|
|
110
|
28
|
PİLON YERİ
|
4,41
|
1-AHMET ŞEKER, 2-ALTAN ÖZTÜRK, 3-AYDIN ÖZTÜRK, 4-AYFER ÖZTÜRK, 5-BEDİRHAN ŞEKER, 6-CEMİLE ÖZTÜRK, 7-DAVUT ŞEKER, 8-ERDAL ÖZTÜRK, 9-FENER KILIÇ, 10-HACI ÖZTÜRK, 11-HAMDİN ÖZTÜRK, 12-HAMİT ÖZTÜRK, 13-HAYAT ÖZTÜRK, 14-HAYSEL ÖZTÜRK, 15-İRFAN ÖZTÜRK, 16-LATİF ÖZTÜRK, 17-MAKSUT ÖZTÜRK, 18-MEHMET ŞEKER, 19-METİN ÖZTÜRK, 20-ÖZCAN ÖZTÜRK, 21-REHŞAN ÖZTÜRK(BULUT), 22-REMZİYE ŞEKER, 23-SÜLEYMAN ÖZTÜRK, 24-ŞAKİR ÖZTÜRK, 25-YILMAZ ÖZTÜRK
|
2024/43
|
KIRKDİREK
|
|
111
|
44
|
TARLA
|
15.569,87
|
1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4- MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA
|
2024/44
|
KIRKDİREK
|
|
111
|
45
|
PİLON YERİ
|
3,61
|
1-ABDULĞAFUR DEMİR, 2-ABDULSAMET DEMİR, 3-İLHAMİ DEMİR, 4-MEHMET NEVAF DEMİR, 5-MEHMET SIDIK DEMİR, 6-RABİA DEMİR, 7-SOSİ KIZILKAYA
|
2024/45
|
KIRKDİREK
|
|
111
|
46
|
TARLA
|
22.565,11
|
1-SADUN AYDIN
|
2024/46
|
KIRKDİREK
|
|
111
|
47
|
PİLON YERİ
|
7,84
|
1-SADUN AYDIN
|
2024/47
|
KIRKDİREK
|
|
114
|
19
|
TARLA
|
30.278,77
|
1-İRFAN ÖZTÜRK
|
2024/48
|
KIRKDİREK
|
|
114
|
20
|
PİLON YERİ
|
9,61
|
1-İRFAN ÖZTÜRK
4- İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yönlendirilmesi gerektiği,
5- Yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,
6- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,
7- Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 31/01/2024