T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

1- KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

2- TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE: MARDİN/ SAVUR

3- Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu parsel-mevkii-pafta-ada-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:

ESAS NO MAH/KÖY MEVKİİ ADA PARSEL VASIF YÜZÖLÇÜM MALİKLER 2024/214 KIRKDİREK

126 4 TARLA 15.165,93 Emine Öztürk, Hamdullah Öztürk, Davut Öztürk, Süret Özer , Vasfi Öztürk, Hüsna Ari, Seyhat Filiz, İlhami Öztürk, Cengiz Öztürk, Ersin Öztürk, Sanayi Öztürk, Muhterem Human





4-) İlan tarihinden itibaren 30(otuz:) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi)maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ NE yönlendirilmesi gerektiği,

5-) 4 no'lu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,

6-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,

7-) Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 30/09/2024