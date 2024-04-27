T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/893 Esas

DAVACI: T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

DAVALI: KAMİL EMRE ÇETİN -21190155622

Davalı Kamil Emre Çetin'e ön inceleme duruşma günü tebliğ edilemediğinden ve yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresine de ulaşılamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

Ön inceleme duruşma günü: 18.07.2024

Ön inceleme duruşma saati: 09:10

"Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususları ön inceleme duruşma günü ve saati tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.