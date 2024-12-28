Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/513 Esas

MİRASÇI DİDEM FERİDE İNCELER Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;Seferihisar Noterliğince düzenlenen 03/05/2019 tarih ve 03732 yevmiye numaralı Ahmet İNCELER tarafından verildiği anlaşılan Düzenleme Şeklinde Vasiyetname ile ".../... Maliki bulunduğum İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir Mahallesi, Girlen Mevkiinde kain tapunun 864 ada 12 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazımı "baba adı; Yohan anne adı; Gisella doğum yeri; Weilam Rhin, doğum tarihi; 30/04/1970 olan C4YLWCNCN pasaport numaralı, Brıtta Pıechulek'e bırakıyorum. Bu benim yegane arzum ve vasiyetimdir, Noter tarafından bana mahfuz hisseli mirasçılar hususu hatırlatıldı. Ancak benim gerçek istek ve iradem yukarıda belirttiğim şekildedir, mahfuz hisseli mirasçılarımın da bu irademe saygı göstereceklerini umuyorum, benim arzum budur, vasiyetimin aynen bu şekilde yerine getirilmesi bana huzur verecektir.../..." vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce düzenlenen28/06/2024tarihli tensipte özetle;

1-Seferihisar Noterliği'nin yukarıda tarih ve numarası yazılı vasiyetname açılarak, mahkememiz kasasına konuldu.

3-Müteveffanın mirasçılarına tebligat çıkartılmasına, karar verilerek Yargılamanın 28/11/2024 günü saat 09:03'a bırakılmasına tensiben karar verildi.

28/11/2024 tarihli duruşma zaptı özetle;

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Mirasçılardan tebliği yapılamayan Dillara İnceler, Zahra Mesrure İnceler ve Didem Feride İnceler'e ilanen tebligat yapılmasına, karar verilerek duruşmanın 29/05/2025 günü saat 10:00 bırakılmasına karar verildiğine dair vasiyetname, tensip ve duruşma zaptının buna göre ilanına karar verildi.

İlanen tebliğ olunur.29/11/2024