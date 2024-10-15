T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

Sayı: 2020/327 Esas

Davacı Emine EKİNCİ (TC:35309264204) Davalı Songül ÖZDEMİR (TC:16078142818)Dava: Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)

Karar Tarihi: 24/04/2024

HÜKÜM: Mahkememizin 2020/327 Esas- 2024/270 Karar sayılı ilamıyla;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Ankara İli, Evren İlçesi, Merkez (Çıkınağıl) Mahallesi, 1859Parsel (Kadastro yenilemesi sonucu 286031 Ada 1 Parsel) ile 108 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazların üzerindeki takyidatları ile birlikte umum arasında Açık Artırma yoluyla Satışı Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde (HMK 345/I), mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, kayyım vekilinin yüzüne karşı tarafların yokluğunda verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur.