T.C. SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/85 Esas

DAVACILAR: 1- ŞABAN PİYAN

2- ŞAHİN PİŞAN

3- MERVE PİYAN

DAVALILAR: 1- SERİK BELEDİYESİ Orta Mah. Kız Deresi Cad. 25 0 Antalya Serik Serik/ ANTALYA

2- SERİK MALİYE HAZİNESİ Hükümet Konağı Serik/ ANTALYA

3- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi Merkez/ İSTANBUL

Dava konusu Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz Mahallesi Nurullar Sokağı

Kuzeyi Yol,

Doğusu Yol ve Mustafa Gür Tarlası,

Güneyi Hasan Yumak Tarlası,

Batısı Kadir Küçük ve Mehmet Kılcan Tarlası ile çevrili alanda kalan 6294 m2 taşınmazın Şaban Piyan, Şahin Piyan ve Merve Piyan

Adlarına Medeni Kanunun 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.