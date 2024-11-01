T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/358 Esas

Davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda nitelekleri yazılı taşınmaz kamulaştırılmıştır. Bu ihtar ile dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davacı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptale veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, idari yargıya dava başvurusunda bulunduğunuz takdirde husumetin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden tescil edileceği mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Silifke Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, kamulaştırmaya ilişkin ve taşınmaz malın değerine ait tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği aksi takdirde delil ibrazı ve savunma için yeni mehil verilmeyeceği İHTAR olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Mersin ili, Silifke İlçesi, Olukbaşı Mahallesi, 405 ada 19 parsel (eski 902 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatma Coşkun, Zeynep Sezer

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı