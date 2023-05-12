T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023

ESAS NO: 2018/211 Esas

DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: SAİM AYTAÇ (TCKN: 32935809830)

Alibey Mah. Kırkale. Sk. Öksüzler Apt No:10 Silivri/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan incelemesi sonrasında;

Davalı Saim Aytaç'a usulüne uygun tebligat yapılamaması sebebiyle hakkında ilgili kolluk birimi vasıtasıyla adres araştırması yapıldığı ve adı geçen davalı hakkında yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma günü olan 21/06/2023 tarihinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla aşağıdaki şekilde ilan metni hazırlanmıştır.

Bilirkişi raporu özeti ve ihtar: Değerlendirme tarihi olan 19/06/2018 tarihi itibariyle, dava konusu İstanbul ili, Silivri ilçesi, Fenerköy mahallesi (eski 3389) yeni 3272 ada 246 parsel sayılı taşınmazın tamamı olan 1.425,00 m2 kamulaştırması için tespit edilen toplam kamulaştırma bedelinin 206.083,50-TL olduğu, Vakıfbank Silivri Şube'sinde bloke edilen 195.816,67-TL bedelden arta kalan tutarın 10.266,83-TL olduğu, davalı Saim Aytaç hisse payı olan 1395/57344 düşen bedel 249,76-TL'dir.

'' Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.'' ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü özeti ve ihtar: Duruşma 21/06/2023 günü saat 10:20'de Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecektir. "Belirli gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşmasına hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. " ilanen ihtar olunur.