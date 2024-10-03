T.C. SİLİVRİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/838 Esas

KARAR NO: 2024/110

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2024 tarihli ilamı ile 116/1, 151/1 maddesi gereğince ayrı ayrı 5 er AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Turgut ve Hatice oğlu, 12/09/1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı TUNCAY ATEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000' in üzerinde yurt genelinde yayım yapan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.10.2024