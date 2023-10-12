T.C. SİLİVRİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

DOSYA NO: 2022/156 Esas

KARAR NO: 2023/95

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/03/2023 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, 10000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İzzet Doğan ve Güler oğlu, 10/03/1972 doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KARABULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayım yapan tirajı 50.000 'in üzeri gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2023