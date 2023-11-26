T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/1503 Esas 22/11/2023 Konu: İlan.
BARIŞ BAŞARAN tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET BAŞARAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/11/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 11663519068
ADI SOYADI: AHMET BAŞARAN
BABA ADI: MUSA
ANA ADI: SALİHA
DOĞUM TARİHİ: 26/04/1962
DOĞUM YERİ: K.SEYMEN
#ilangovtr Basın No: ILN01939466