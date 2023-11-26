T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

Sayı: 2022/1503 Esas 22/11/2023 Konu: İlan.

BARIŞ BAŞARAN tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET BAŞARAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/11/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 11663519068

ADI SOYADI: AHMET BAŞARAN

BABA ADI: MUSA

ANA ADI: SALİHA

DOĞUM TARİHİ: 26/04/1962

DOĞUM YERİ: K.SEYMEN

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