T.C. SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/561 Esas

KONU: Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Davacı Ahmet Savaş Erçedoğan ile Davalılar Hazine'ye izafen Silvan Mal Müdürlüğü, Silvan Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kasımlı Mahallesinde kain krokide A ile gösterilen kuzeyinde Diyarbakır ili Silvan ilçesi Kasımlı Mahallesi 170/2 parsel, doğu, güney ve batısında tescil harici alan bulunan 16955,71 metre karelik alanın ile krokide B ile gösterilen kuzeyinde dere ve ötesinde Kasımlı Mahallesi 156/1 parsel, doğu ve batısında tescil harici alanlar, güneyinde ise Bismil İlçesi Safyan Mahallesi 120/1 parsel ile çevrili tescil harici 50000,00 metre karelik gayrimenkulün Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili talep ve dava edilmiştir. İşbu dava konusu taşınmaz üzerinden üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 ( üç ) ay içinde Silvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/561 esas sayılı dosyasına başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 03/10/2023