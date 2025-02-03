T.C. SİMAV 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. SİMAV 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2019/659 Esas

KARAR NO : 2024/30

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2024 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS, 5000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdülgani ve Ayten kızı, 10/04/1971 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FİGEN KOTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda belirtilen sanık hakkında katılan Musa İlivan'a karşı “Dolandırıcılık" suçundan 5237 sayılı TCK'nun 157/1, 158/3, 62/1 maddeleri gereğince sonuç olarak 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE 5.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hapis cezasının TCK.51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

Sanığın ertelenen hapis cezası gözönüne alınarak TCK.51/3 maddesi gereğince 2 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına ancak TCK.51/6 maddesi uyarınca bu süre içerisinde sanığa kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,

Sanık hakkında hükmedilen 5.000,00 TL adli para cezasının TCK 52/4 maddesi gereğince 1'er aylık dönemlerde ve 20 eşit taksitte sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde cezanın geriye kalan kısmının tamamının peşinen tahsil edileceğine ve ödenmeyen kısmın hapis cezasına çevrileceğinin sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

Yine sanıklar hakkında toplam 811,15 TL yargılama gideri verildiğinin, yargılama giderinin sanıklardan eşit şekilde tahsili ile hazineye irat kaydına dair verilen kararın mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi yolu ile CMK 273 maddesi uyarınca Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiğinin,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.