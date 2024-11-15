T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/302 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 158 ada 7 parsel ve 158 ada 19 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 74,60 m² - 904,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALEV ÖZTÜRK - TC: 41005784144
2- AYŞE ÇETİN - TC: 32336028670
3- ELVEDA KARAKÖSE - TC: 30731082150
4- FADİME ÇETİN - TC: 32357027942
5- HAMİDE KARAKÖSE - TC: 32189033548
6- HAVA YILMAZ - TC: 32507022988
7- HÜSEYİN ÇETİN - TC: 32375027368
8- İBRAHİM ÇETİN - TC: 32393026794
9- MEHMET EMİN ÇETİN 32339028516
10- ŞEREF ÇETİN - TC: 32330028898
11- TAMER ÇETİN - TC: 32333028734
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/302 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2024