T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/302 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 158 ada 7 parsel ve 158 ada 19 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 74,60 m² - 904,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ALEV ÖZTÜRK - TC: 41005784144

2- AYŞE ÇETİN - TC: 32336028670

3- ELVEDA KARAKÖSE - TC: 30731082150

4- FADİME ÇETİN - TC: 32357027942

5- HAMİDE KARAKÖSE - TC: 32189033548

6- HAVA YILMAZ - TC: 32507022988

7- HÜSEYİN ÇETİN - TC: 32375027368

8- İBRAHİM ÇETİN - TC: 32393026794

9- MEHMET EMİN ÇETİN 32339028516

10- ŞEREF ÇETİN - TC: 32330028898

11- TAMER ÇETİN - TC: 32333028734

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/302 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/10/2024