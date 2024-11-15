T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/305 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 44 parsel ve 158 ada 37 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1602,39 m² - 14,15 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HALİL AKBULUT, TC: 33658984590

2- HÜSEYİN AKBULUT, TC: 33670984134

3- İBRAHİM AKBULUT, TC: 33661984426

4- ÖMER AKBULUT, TC: 33667984208

5- TEZCAN AKBULUT, TC: 33646984946

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/305 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024