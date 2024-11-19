T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/316 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 22 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ: 349,27 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HANIM AKBULUT, TC: 33607986248

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/316 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024