T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/315
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 158 ada 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 845,39,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MUSTAFA KARAKÖSE, TC: 33505989686
2- HAMİT ALTINTOP, TC: 33862977746
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/315 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02120974