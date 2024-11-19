T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/313 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Sofular Köyü (Sofular Göleti) 145 ada 26 parsel ve 145 ada 27 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ: 96,82 m² - 160,96 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HAKKI KARAKÖSE, TC: 30908076272
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/313 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2024
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