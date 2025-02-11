T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/33 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü

MEVKİİ: Alanpınar mevkii

ADA NO: 136

PARSEL NO: 106

VASFI: Tarla

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 1562,25

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ADEM GÜNGÖR-52105370632

2- KADİR GÜNGÖR: 52081371456

3- MESUT GÜNGÖR: 52069371812 -

4- SEYFİ GÜNGÖR: 52087371238 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/33 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.