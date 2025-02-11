T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/33 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ: Alanpınar mevkii
ADA NO: 136
PARSEL NO: 106
VASFI: Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 1562,25
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ADEM GÜNGÖR-52105370632
2- KADİR GÜNGÖR: 52081371456
3- MESUT GÜNGÖR: 52069371812 -
4- SEYFİ GÜNGÖR: 52087371238 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/33 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.