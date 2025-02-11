T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/36 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü

MEVKİİ: Alanpınar mevkii

ADA NO: 135

PARSEL NO: 17

VASFI: Tarla

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 235,19

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ARİFE BAYDİLİ: 50866411922

2- BAHRİ MANAY: 51499390820

3- HACER CANPAS: 52792347740

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/36 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.