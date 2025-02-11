T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/36 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ: Alanpınar mevkii
ADA NO: 135
PARSEL NO: 17
VASFI: Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 235,19
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ARİFE BAYDİLİ: 50866411922
2- BAHRİ MANAY: 51499390820
3- HACER CANPAS: 52792347740
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/36 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02168748