T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN
ESAS NO: 2025/47 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ: Alanpınar
ADA NO: 131
PARSEL NO: 102
VASFI: Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 1097,99
MALİKİN ADI VE SOYADI: SADULLAH CANPAS 52789347814
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/47 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.02.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02168789