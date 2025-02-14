T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/43 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Dağardı köyü
MEVKİİ: Alanpınar
ADA NO: 131
PARSEL NO: 114
VASFI: Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 1598,47
MALİKİN ADI VE SOYADI: Hamzullah Korkmaz 52642352740
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/43 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02168792