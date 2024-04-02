T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02.04.2024 - 00:00

ESAS NO : 2024/186 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO: 183

PARSEL NO: 10

VASFI: TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI: AYŞE AKCAKAYA-26081238156

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/186 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.