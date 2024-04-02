T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/186 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO: 183
PARSEL NO: 10
VASFI: TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI: AYŞE AKCAKAYA-26081238156
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/186 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02011689