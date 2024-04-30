T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/172 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
MEVKİİ: Gökçe Ören
ADA NO: 195
PARSEL NO: 120
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 5.347,58
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALİ MUT-252712651562
2- AZİME MUT DARGENİO-248302798703
3- DÖNDÜ DİKER-447199423364
4- NEZİHAT YILMAZ-137639732905
5- NİMET MUT-252772649486
6- NURCAN ER-50905404120
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/172 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.