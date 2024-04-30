T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/172 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

MEVKİİ: Gökçe Ören

ADA NO: 195

PARSEL NO: 120

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.347,58

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ALİ MUT-252712651562

2- AZİME MUT DARGENİO-248302798703

3- DÖNDÜ DİKER-447199423364

4- NEZİHAT YILMAZ-137639732905

5- NİMET MUT-252772649486

6- NURCAN ER-50905404120

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/172 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.