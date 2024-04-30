T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/138 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü

ADA NO: 195

PARSEL NO: 108

VASFI: TARLA

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ALİ MUT-25271265156 - 2- AZİME MUT DARGENİO-24830279870 - BU

3- DÖNDÜ DİKER-44719942336 4- NEZİHAT YILMAZ-13763973290 -

5- NİMET MUT-25277264948 - 6- NURCAN ER-50905404120

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.