T.C. SİMAV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/138 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kütahya ili Simav ilçesi Örencik köyü
ADA NO: 195
PARSEL NO: 108
VASFI: TARLA
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- ALİ MUT-25271265156 - 2- AZİME MUT DARGENİO-24830279870 - BU
3- DÖNDÜ DİKER-44719942336 4- NEZİHAT YILMAZ-13763973290 -
5- NİMET MUT-25277264948 - 6- NURCAN ER-50905404120
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02023534