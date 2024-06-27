T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/306 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında;

Tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecek, açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Kümbet Şubesine yatırılacaktır.Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 12/07/2024 günü saat 11.30'da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekil aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.13/06/2024

1- 2024/306 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, merkez ilçesi, Şehit Ömer Yıldırım Mahallesi, 231 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın 418,96 m²lik kısmı Davalılar-Güldane Güller, bayram Gayhan, Adem Gayhan, Hüseyin Özler, Sevim Bozkurt, Miyase Oruç, AliÖzler