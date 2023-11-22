T.C. SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

Sayı: 2019/12 Esas 16/11/2023

Davacı, Ali Ataş vekili Av.Nurdan Sefil tarafından Mahkememizce görülmekte olan miras ortaklığına temsilci atanması davası nedeniyle,Mahkememizce davalıların adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; adresi tespit edilemeyen davalı Mert Çevik'e dava dilekçesi ve 14/11/2023 tarihli duruşma günü tebliğ edilmesine karar verilmiş olup iş bu ilan duruşma günü ve dava dilekçesi tebliği niteliğindedir.

Duruşma Günü: 21/02/2024 günü saat: 09:40 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: MERT ÇEVİK - 34507648298