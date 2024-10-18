T.C. SİVAS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1188 Esas

DAVALI: TAHA OZMUŞ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı Zehra Demirtaş vekili tarafından; Sivas İli, Merkez İlçe, Porsuk Köyü, Soğukpınar Mevki, 136 Ada, 87 parselde kain taşınmazlar üzerinde devam eden taşınmazlar üzerinde ortaklığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup mahkememizce yargılama yapılmaktadır. Şahsınıza ait tebligatların iade geldiği ve mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarınca dava dilekçesi ve eklerine karşı HMK'nın 317/2. maddesi gereğince cevap süresinin tebliğden itibaren 2 hafta olduğu veHMK'nın 128. maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesinizi vermediğiniz de davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca, HMK'nın 318. maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizdebulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, bildirmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunda iş bu dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.