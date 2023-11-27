T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27 Kasım 2023

T.C. SOMA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/65 Esas 28/09/2023

Davacı, RAMAZAN ŞEKERCİ ile Davalı, GÖZDE ŞEKERCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı GÖZDE ŞEKERCİ'ye tebligat yapılamadığından ve açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağı ilanen tebliğine karar verilmiş olup Davalı GÖZDE ŞEKERCİ'nin dava dilekçesi ve tensip tutanağına karşı İKİ HAFTA İÇERİSİNDE beyanda bulunmadığı takdirde HMK.213,337.maddeleri gereğince yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulacağı hususu ihtar olunur.

İLGİLİ KİŞİ : GÖZDE ŞEKERCİ - 29656183066 -Manisa Soma Hürriyet Bulvarı Kurtuluş Mah. 14/4 Soma/ MANİSAMANİSA ili, AKHİSAR ilçesi, HACIİSHAK mah/köy, 5 Cilt, 1248 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, GÜNGÖR ve CEMİLE oğlu/kızı, 18/06/1991 dogumlu,