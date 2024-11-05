T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291

Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Duruşmanın 27/12/2024 tarihinde saat 09;30'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 30/10/2024

Kamulaştırılan Taşınmazlar;

KAMULAŞTIRILAN

ESAS NO İL /

İLÇE MAHALLE /

KÖY ADA /

PARSEL ALAN


2024/225

YOZGAT - SORGUN

Büyükeynelli Köyü

117 ada 132 parsel

İrtifak hakkı: 2.770,45-m2

MALİKİ; İbrahim Kızılkaya

2024/227

YOZGAT -SORGUN

Garipler Köyü

111 ada 1 parsel

İrtifak hakkı:2.151,75-m2

MALİKİ; Recep Altunbaş

2024/229

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

101 ada 2 parsel

İrtifak hakkı:132,2 m2

MALİKİ; Tolgahan Aksoy

2024/231

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

101 ada 51 parsel

İrtifak Hakkı:2.527,21m2

MALİKİ; Adem Çetin

2024/233

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

128 ada 152 parsel

İrtifak Hakkı:2.290,73 m2

MALİKİ; Ali Gürkan

2024/235

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

128 ada 147 parsel

İrtifak Hakkı:145,09m2

MALİKİ; Haydar Akkan

2024/237

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

128 ada 157 parsel

İrtifak Hakkı:1265,83 m2

MALİKİ; Veli Yiğit

2024/239

YOZGAT - SORGUN

Büyükeynelli Köyü

117 ada 208 parsel

İrtifak Hakkı:2624,47m2

MALİKİ; Ahmet Arslan, Asife Arslan, Elmas Arslan, İklama Çoban, Seyit ali Arslan, Zekiye Kızılkaya

2024/241

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

120 ada 161 parsel

İrtifak Hakkı:2916,46 m2

MALİKİ; Ayşe Yıldız, Çimen Budak, Sehergül Doğan, Selda Özcan, Selma Yiğit, Songül Yiğit

2024/243

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

125 ada 17 parsel

İrtifak Hakkı:1.672,82m2

MALİKİ; Nizamettin Büyükyıldırım, Ömer Büyükyıldırım, Salim Büyükyıldırım,Mahi Şimşek, Naime Çetin, Numan Büyükyıldırım,

2023/245

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

127 ada 32 parsel

İrtifak Hakkı:658,36m2

MALİKİ; Arife Keskin, Fatıma Kılıç, Mustafa Kılıç, Münevver Kılıç, Sinan Kılıç, Tefik Kılıç

2024/247

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

114 ada 50 parsel

İrtifak Hakkı:2517,25 m2

MALİKİ; Ayişe Çalışkan, İdris Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Hatice Yazar, Rukiye Duran

2024/249

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

117 ada 91 parsel

İrtifak Hakkı:1250,75 m2

MALİKİ; Derya Öcal, Emine Bayraktar, Fırat Gökkaya, Mustafa Çelik, Mustafa Gökkaya, Yakup Gökkaya

2024/251

YOZGAT - SORGUN

Külhüyük Köyü

193 ada 119 parsel

İrtifak Hakkı:231,56m2

Plon Alan:4,39m2

MALİKİ; Abdulsamet Öcal, Ayşe Öcal, Merve Coşkun, Ramazan Öcal, Sümeyye Özbek

2024/253

YOZGAT - SORGUN

Büyükeynelli Köyü

117 ada 28 parsel

İrtifak Hakkı:1.642,89 m2

MALİKİ; Abdulkadir Günaydın, Hasibe Günaydın, Nasibe Kandemir, Niyazi Günaydın, Yasin Günaydın,

2024/255

YOZGAT - SORGUN

Büyükeynelli Köyü

117 ada 133 parsel

İrtifak Hakkı: 2978,17m2

Plon Alan: 196m2

MALİKİ; Bekir Kızılkaya, Döndü Kızılkaya,Emine Kızılkaya, Mustafa Kızılkaya, Rukiye Kızılkaya, Salim Kızılkaya

2024/257

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

117 ada 23 parsel

İrtifak Hakkı:2.617,62 m2




117 ada 134 parsel

İrtifak Hakkı:2116,54 m2

MALİKİ; Ayşe Arslan, Gazi Arslan, Gürkan Arslan, Ömer Arslan, Yusuf Arslan

2024/259

YOZGAT - SORGUN

Akocak Köyü

112 ada 17 parsel

İrtifak Hakkı: 417,26 m2

MALİKİ; Atilla Dincer, Atiye Dincer, Hasan Dincer

2024/261

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

104 ada 23 parsel

103 ada 3 parsel

103 ada 4 parsel

114 ada 47 parsel

114 ada 51 parsel

114 ada 52 parsel

114 ada 53 parsel

101 ada 19 parsel

101 ada 24 parsel

101 ada 23 parsel

101 ada 22 parsel

103 ada 5 parsel

İrtifak Hakkı: 1.781,05m2

İrtifak Hakkı: 868,54m2

İrtifak Hakkı: .1224,04m2

İrtifak Hakkı: 546,51m2

İrtifak Hakkı: 2245,77m2

İrtifak Hakkı: 692,49m2

İrtifak Hakkı: 308,76m2

İrtifak Hakkı: 1225,82m2

Plon Alan: 169 m2

İrtifak Hakkı:451,43m2

İrtifak Hakkı: 847,80m2

İrtifak Hakkı: 1.242,00m2

İrtifak Hakkı: 454,93m2











MALİKİ; Abdulkadir Yılmaz, Ayşe biçer, Ali yılmaz, Musa Yılmaz, Ömer Yılmaz, Satı Yılmaz, Bayram Yüksel, Ebuzer Yüksel, Tekgül Özbek, Yusuf Yılmaz, Adem Başol, Beytullah Başol, Feruze Bülbül, Hatice Başol, Ahmet Başol, Mehmet Başol, Zehra Başol, Zeliha Başol, Neslihan Dişlioğlu, Döndü Akkan, Keziban Çalışkan, Sultan Kılıç, Filiz Akdemir, Aysel bilgili, Bediha Öcal, Bekir Ünlü, Ebuzer Ünlü, Emine Çağlayan, Fadime Erciyas, Feruze Yaşar, İlknur Tanış, Layla Bozkurt, Mustafa Ünlü, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Döndü bulut, Durmuş Erol, Mehmet Erol, Yeter Erol, Züleyha Erol, Musa Yılmaz, Osman Yılmaz, Seyit Yılmaz, Sultan Yılmaz, Ali Yılmaz, Musa Yılmaz, Ömer Yılmaz, Satı Yılmaz, Bayram Yüksel, Ebuzer Yüksel, Tekgül Özbek, Yusuf Yılmaz, Adem Başol, Beytullah Başol, Feruze Bülbül, Hatice Başol, Ahmet Başol, Mehmet Başol, Zehra Başol, Zeliha Başol, Neslihan Dişlioğlu, döndü akkan, Keziben Çalışkan, Sultan Kılıç, Döndü Bulut, Durmuş Erol, Mehmet Erol, Yeter Erol, Züleyha Erol, Aysel Bilgili, Bediha Öcal, Bekir Ünlü, Ebuzer Ünlü, Emine Çağlayan, Fadime Erciyas, Feruze Yaşar, İlknur Tanış, Leyla Bozkurt, Mustafa Ünlü, Mehmet Yılmaz, Abdulkadir Yılmaz, Ayşe Biçer, Filiz Akdemir, Mehmet yılmaz, Musa Yılmaz, Seyit Yılmaz, Sultan Yılmaz, Osman Yılmaz, Yeter Çalışkan, Zeynep Çetin, Zülbiye Gençer, Zeynep Çetin, Zülbiye Gençer

2024/263

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

114 ada 20 parsel

115 ada 73 parsel

İrtifak Hakkı:3657,96 m2

İrtifak Hakkı:1390,56m2

MALİKİ; Adem Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Cevahir Yılmaz, Döndü Demir, Keziban Orhan, Latif Yılmaz, Mehmet Akdemir, Munise Yüksel, Mustafa Yılmaz, Osman Akdemir, Ömer Akdemir, Sema Okur, Şaban Yılmaz, Talip Yılmaz, Yusuf Yılmaz,

2024/265

YOZGAT - SORGUN

Büyükeynelli Köyü

118 ada 75 parsel

İrtifak Hakkı: 3089,50m2

MALİKİ; Ayşe Arslan, Çiğdem Günbattı, Duygu Arslan Esre, Ebru Arslan, Elmas Arslan, Hacer Arslan, Hüseyin Can Arslan, Nejla Arslan, Nesibe Babalıoğullu, Refah Arslan, Selma Arslan, Serap Ergin,

2024/267

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

111 ada 61 parsel

İrtifak Hakkı:323,84 m2

Plon Alan: 66,89 m2

MALİKİ; Adem Başol, Ahmet Başol, Beytullah Başol, Döndü Akkan, Ebubekir Çelik, Emrah Çelik, Feruze Sülbü, Hacı İrfan Çelik,Hatice Başol, Mehmet Başol, Neslihan Dişlioğlu, Şahin Çelik, Zehra Başol

2024/269

YOZGAT - SORGUN

Garipler Köyü

112 ada 56 parsel

111 ada 47 parsel

111 ada 46 parsel

112 ada 57 parsel

İrtifak Hakkı: 7052,01 m2

İrtifak Hakkı: 463,51 m2

Plon Alan: 169 m2

İrtifak Hakkı:7727,93 m2

İrtifak Hakkı:1390,56 m2

Plan Alan: 169 m2

MALİKİ; Makbule Selvi, Selahattin Selvi, Selan Yazar, Emine Yılmaz, İsmail Selvi, İsmet Selvi, Mümin selvi, Münise Kör, Yakup Selvi,

2024/271

YOZGAT - SORGUN

Külhüyük Köyü

111 ada 21 parsel

İrtifak Hakkı:1402,36 m2

MALİKİ; Adem Ekinci, Alime Erol, Elmas Erol, Hatice Ekinci, Salih Ekinci, Sultan Katırancı, Yeter Bilek, Yusuf Ekinci,

2024/273

YOZGAT - SORGUN

Külhüyük Köyü

193 ada 106

İrtifak Hakkı:703,34 m2

Direk Alanı: 166,64

MALİKİ; Fatma Coşkun, Fevzi Arslan, Hamza Coşkun, İsmail, Coşkun, Keziban Erol, Nurcan Coşkun, Vasfiye Coşkun

2024/275

YOZGAT - SORGUN

Gariplar Köyü

112 ada 1 parsel

İrtifak Hakkı:678,65 m2

MALİKİ; Ali Rıza Ermişer, Figen Yılmaz, Halim Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Metin Yılmaz, Nevin Yılmaz Tezer, Rifat Yılmaz, Seval Oran, Mustafa Altunbaş, Mümin Altunbaş, Nurgül Altunbaş, Özlem Özbek, Recep Altunbaş, Dilek Akay, Fettah Kırımşelioğlu, Gökhan Kırımşelioğlu, Aydın Çağlayan, Elvan Çağlayan, NArgüzel Özduran, Nurdane Özcan, Savaş Çağlayan, Selim Çağlayan, Seval Yılmaz, Sevil Çelik, Aydın Ermişer, Ayten Yılmaz, Erdem Ermişer, Hasan Hüseyin Ermişer, Murat Ermişer, Aydın Ermişer, Adem Ermişer, Aytun Erdağı, Dönüş Ermişer, Fatma Erdoğdu, Neziha Ermişer, Zeynep akkaya

2024/277

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

117 ada 86 parsel

117 ada 6 parsel

İrtifak Hakkı:1396,96 m2

İrtifak Hakkı:2396,20m2

MALİKİ; Hacer Sezen, Faruk Kaya, Fatih Mehmet Kaya, Hamide Kaya, Nurhayat Erol, Şevket Kaya, Fahri Afşar,Hasan Afşar, İbrahim Afşar, Mühibe Aksoy, Filiz Afşar, Hamide Çağlıyan, İbrahim Afşar, Osman Afşar, Sevda Afşar, Zeynep Ünsür

2024/279

YOZGAT - SORGUN

Doğanlı Köyü

105 ada 52 parsel

İrtifak Hakkı:1577,70m2

MALİKİ; Behiye Yıldırım, Fatih Yıldırım, Hacı Yıldırım, Nazan Yıldırım, Hasna Uzun

2024/281

YOZGAT - SORGUN

Belencumafakılı Köyü

104 ada 21 parsel

İrtifak Hakkı:375,94 m2

MALİKİ; Ali Erol, Fikret Erol, Hatice Şahin, Mehmet erol, Mustafa Erol, Ömer Erol, Şerife Şener, Yurdagül Çalışkan

2024/283

YOZGAT - SORGUN

Külhüyük Köyü

105 ada 61 parsel

İrtifak Hakkı: 877,436 m2

MALİKİ; Dudu Gönültaş, Emine Ceylan, Fadime Hatun Akkuş, Hacer Kaya, Makbule Hatun Avcı, Münüre Günaydın, Osman Ceylan, Veli Ceylan Yavuzsultan Ceylan

2024/285

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

120 ada 171 parsel

İrtifak Hakkı: 2.369,06m2

MALİKİ; Alime Yıldız, Bekir Demir, Celal Demir, Çiçek Yıldız, Halil Demir, Gülbeden Akgündüz, Haydar Demir, Yayla Akdemir,

2024/287

YOZGAT - SORGUN

Veliöldük Köyü

120 ada 120 parsel

128 ada 155 parsel

İrtifak Hakkı:815,11 m2

İrtifak Hakkı:4334,44 m2

MALİKİ; Ahmet Korkmaz, Bayram Korkmaz, Gamze Aybek, Hasan Korkmaz, Haydar Korkmaz, Mehmet demirok, Mehmet Korkmaz, Nergiz Akdemir, Nevin Yiğit, Nihal Korkmaz, Nihat Korkmaz, Songül Akça, Yeliz Gündüz

2024/289

YOZGAT - SORGUN

İsefakılı Köyü

125 ada 16 parsel

123 ada 39

İrtifak Hakkı: 997,75m2

İrtifak Hakkı: 808,49m2

MALİKİ; Mahi Şimşek, Naime Çetin, Nizamettin Büyükyıldırım, Numan Büyükyıldırım, Ömer Büyükyıldırım, Salim Büyükyıldırım

2024/291

YOZGAT - SORGUN

Doğanlı Köyü

101 ada 6 parsel

İrtifak Hakkı:1170,15 m2

MALİKİ; Adem Çalışkan, Alaattin Çalışkan, Ayişe Çalışkan, Cansever Yüksel, Elmas Yiğit, Erkan Çalışkan, Funda Şimşek, Güllü Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Naime Ekinci, Neslihan Yurter, Saadet Çalışkan, Tuncer Çalışkan, Yalçın Çalışkan, Zarif Çalışkan

#ilangovtr Basın No: ILN02115094