T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291
Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1- Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3- Duruşmanın 27/12/2024 tarihinde saat 09;30'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4- Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 30/10/2024
Kamulaştırılan Taşınmazlar;
KAMULAŞTIRILAN
ESAS NO İL /
İLÇE MAHALLE /
KÖY ADA /
PARSEL ALAN
2024/225
YOZGAT - SORGUN
Büyükeynelli Köyü
117 ada 132 parsel
İrtifak hakkı: 2.770,45-m2
MALİKİ; İbrahim Kızılkaya
2024/227
YOZGAT -SORGUN
Garipler Köyü
111 ada 1 parsel
İrtifak hakkı:2.151,75-m2
MALİKİ; Recep Altunbaş
2024/229
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
101 ada 2 parsel
İrtifak hakkı:132,2 m2
MALİKİ; Tolgahan Aksoy
2024/231
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
101 ada 51 parsel
İrtifak Hakkı:2.527,21m2
MALİKİ; Adem Çetin
2024/233
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
128 ada 152 parsel
İrtifak Hakkı:2.290,73 m2
MALİKİ; Ali Gürkan
2024/235
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
128 ada 147 parsel
İrtifak Hakkı:145,09m2
MALİKİ; Haydar Akkan
2024/237
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
128 ada 157 parsel
İrtifak Hakkı:1265,83 m2
MALİKİ; Veli Yiğit
2024/239
YOZGAT - SORGUN
Büyükeynelli Köyü
117 ada 208 parsel
İrtifak Hakkı:2624,47m2
MALİKİ; Ahmet Arslan, Asife Arslan, Elmas Arslan, İklama Çoban, Seyit ali Arslan, Zekiye Kızılkaya
2024/241
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
120 ada 161 parsel
İrtifak Hakkı:2916,46 m2
MALİKİ; Ayşe Yıldız, Çimen Budak, Sehergül Doğan, Selda Özcan, Selma Yiğit, Songül Yiğit
2024/243
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
125 ada 17 parsel
İrtifak Hakkı:1.672,82m2
MALİKİ; Nizamettin Büyükyıldırım, Ömer Büyükyıldırım, Salim Büyükyıldırım,Mahi Şimşek, Naime Çetin, Numan Büyükyıldırım,
2023/245
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
127 ada 32 parsel
İrtifak Hakkı:658,36m2
MALİKİ; Arife Keskin, Fatıma Kılıç, Mustafa Kılıç, Münevver Kılıç, Sinan Kılıç, Tefik Kılıç
2024/247
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
114 ada 50 parsel
İrtifak Hakkı:2517,25 m2
MALİKİ; Ayişe Çalışkan, İdris Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Hatice Yazar, Rukiye Duran
2024/249
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
117 ada 91 parsel
İrtifak Hakkı:1250,75 m2
MALİKİ; Derya Öcal, Emine Bayraktar, Fırat Gökkaya, Mustafa Çelik, Mustafa Gökkaya, Yakup Gökkaya
2024/251
YOZGAT - SORGUN
Külhüyük Köyü
193 ada 119 parsel
İrtifak Hakkı:231,56m2
Plon Alan:4,39m2
MALİKİ; Abdulsamet Öcal, Ayşe Öcal, Merve Coşkun, Ramazan Öcal, Sümeyye Özbek
2024/253
YOZGAT - SORGUN
Büyükeynelli Köyü
117 ada 28 parsel
İrtifak Hakkı:1.642,89 m2
MALİKİ; Abdulkadir Günaydın, Hasibe Günaydın, Nasibe Kandemir, Niyazi Günaydın, Yasin Günaydın,
2024/255
YOZGAT - SORGUN
Büyükeynelli Köyü
117 ada 133 parsel
İrtifak Hakkı: 2978,17m2
Plon Alan: 196m2
MALİKİ; Bekir Kızılkaya, Döndü Kızılkaya,Emine Kızılkaya, Mustafa Kızılkaya, Rukiye Kızılkaya, Salim Kızılkaya
2024/257
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
117 ada 23 parsel
İrtifak Hakkı:2.617,62 m2
117 ada 134 parsel
İrtifak Hakkı:2116,54 m2
MALİKİ; Ayşe Arslan, Gazi Arslan, Gürkan Arslan, Ömer Arslan, Yusuf Arslan
2024/259
YOZGAT - SORGUN
Akocak Köyü
112 ada 17 parsel
İrtifak Hakkı: 417,26 m2
MALİKİ; Atilla Dincer, Atiye Dincer, Hasan Dincer
2024/261
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
104 ada 23 parsel
103 ada 3 parsel
103 ada 4 parsel
114 ada 47 parsel
114 ada 51 parsel
114 ada 52 parsel
114 ada 53 parsel
101 ada 19 parsel
101 ada 24 parsel
101 ada 23 parsel
101 ada 22 parsel
103 ada 5 parsel
İrtifak Hakkı: 1.781,05m2
İrtifak Hakkı: 868,54m2
İrtifak Hakkı: .1224,04m2
İrtifak Hakkı: 546,51m2
İrtifak Hakkı: 2245,77m2
İrtifak Hakkı: 692,49m2
İrtifak Hakkı: 308,76m2
İrtifak Hakkı: 1225,82m2
Plon Alan: 169 m2
İrtifak Hakkı:451,43m2
İrtifak Hakkı: 847,80m2
İrtifak Hakkı: 1.242,00m2
İrtifak Hakkı: 454,93m2
MALİKİ; Abdulkadir Yılmaz, Ayşe biçer, Ali yılmaz, Musa Yılmaz, Ömer Yılmaz, Satı Yılmaz, Bayram Yüksel, Ebuzer Yüksel, Tekgül Özbek, Yusuf Yılmaz, Adem Başol, Beytullah Başol, Feruze Bülbül, Hatice Başol, Ahmet Başol, Mehmet Başol, Zehra Başol, Zeliha Başol, Neslihan Dişlioğlu, Döndü Akkan, Keziban Çalışkan, Sultan Kılıç, Filiz Akdemir, Aysel bilgili, Bediha Öcal, Bekir Ünlü, Ebuzer Ünlü, Emine Çağlayan, Fadime Erciyas, Feruze Yaşar, İlknur Tanış, Layla Bozkurt, Mustafa Ünlü, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Döndü bulut, Durmuş Erol, Mehmet Erol, Yeter Erol, Züleyha Erol, Musa Yılmaz, Osman Yılmaz, Seyit Yılmaz, Sultan Yılmaz, Ali Yılmaz, Musa Yılmaz, Ömer Yılmaz, Satı Yılmaz, Bayram Yüksel, Ebuzer Yüksel, Tekgül Özbek, Yusuf Yılmaz, Adem Başol, Beytullah Başol, Feruze Bülbül, Hatice Başol, Ahmet Başol, Mehmet Başol, Zehra Başol, Zeliha Başol, Neslihan Dişlioğlu, döndü akkan, Keziben Çalışkan, Sultan Kılıç, Döndü Bulut, Durmuş Erol, Mehmet Erol, Yeter Erol, Züleyha Erol, Aysel Bilgili, Bediha Öcal, Bekir Ünlü, Ebuzer Ünlü, Emine Çağlayan, Fadime Erciyas, Feruze Yaşar, İlknur Tanış, Leyla Bozkurt, Mustafa Ünlü, Mehmet Yılmaz, Abdulkadir Yılmaz, Ayşe Biçer, Filiz Akdemir, Mehmet yılmaz, Musa Yılmaz, Seyit Yılmaz, Sultan Yılmaz, Osman Yılmaz, Yeter Çalışkan, Zeynep Çetin, Zülbiye Gençer, Zeynep Çetin, Zülbiye Gençer
2024/263
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
114 ada 20 parsel
115 ada 73 parsel
İrtifak Hakkı:3657,96 m2
İrtifak Hakkı:1390,56m2
MALİKİ; Adem Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Cevahir Yılmaz, Döndü Demir, Keziban Orhan, Latif Yılmaz, Mehmet Akdemir, Munise Yüksel, Mustafa Yılmaz, Osman Akdemir, Ömer Akdemir, Sema Okur, Şaban Yılmaz, Talip Yılmaz, Yusuf Yılmaz,
2024/265
YOZGAT - SORGUN
Büyükeynelli Köyü
118 ada 75 parsel
İrtifak Hakkı: 3089,50m2
MALİKİ; Ayşe Arslan, Çiğdem Günbattı, Duygu Arslan Esre, Ebru Arslan, Elmas Arslan, Hacer Arslan, Hüseyin Can Arslan, Nejla Arslan, Nesibe Babalıoğullu, Refah Arslan, Selma Arslan, Serap Ergin,
2024/267
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
111 ada 61 parsel
İrtifak Hakkı:323,84 m2
Plon Alan: 66,89 m2
MALİKİ; Adem Başol, Ahmet Başol, Beytullah Başol, Döndü Akkan, Ebubekir Çelik, Emrah Çelik, Feruze Sülbü, Hacı İrfan Çelik,Hatice Başol, Mehmet Başol, Neslihan Dişlioğlu, Şahin Çelik, Zehra Başol
2024/269
YOZGAT - SORGUN
Garipler Köyü
112 ada 56 parsel
111 ada 47 parsel
111 ada 46 parsel
112 ada 57 parsel
İrtifak Hakkı: 7052,01 m2
İrtifak Hakkı: 463,51 m2
Plon Alan: 169 m2
İrtifak Hakkı:7727,93 m2
İrtifak Hakkı:1390,56 m2
Plan Alan: 169 m2
MALİKİ; Makbule Selvi, Selahattin Selvi, Selan Yazar, Emine Yılmaz, İsmail Selvi, İsmet Selvi, Mümin selvi, Münise Kör, Yakup Selvi,
2024/271
YOZGAT - SORGUN
Külhüyük Köyü
111 ada 21 parsel
İrtifak Hakkı:1402,36 m2
MALİKİ; Adem Ekinci, Alime Erol, Elmas Erol, Hatice Ekinci, Salih Ekinci, Sultan Katırancı, Yeter Bilek, Yusuf Ekinci,
2024/273
YOZGAT - SORGUN
Külhüyük Köyü
193 ada 106
İrtifak Hakkı:703,34 m2
Direk Alanı: 166,64
MALİKİ; Fatma Coşkun, Fevzi Arslan, Hamza Coşkun, İsmail, Coşkun, Keziban Erol, Nurcan Coşkun, Vasfiye Coşkun
2024/275
YOZGAT - SORGUN
Gariplar Köyü
112 ada 1 parsel
İrtifak Hakkı:678,65 m2
MALİKİ; Ali Rıza Ermişer, Figen Yılmaz, Halim Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Metin Yılmaz, Nevin Yılmaz Tezer, Rifat Yılmaz, Seval Oran, Mustafa Altunbaş, Mümin Altunbaş, Nurgül Altunbaş, Özlem Özbek, Recep Altunbaş, Dilek Akay, Fettah Kırımşelioğlu, Gökhan Kırımşelioğlu, Aydın Çağlayan, Elvan Çağlayan, NArgüzel Özduran, Nurdane Özcan, Savaş Çağlayan, Selim Çağlayan, Seval Yılmaz, Sevil Çelik, Aydın Ermişer, Ayten Yılmaz, Erdem Ermişer, Hasan Hüseyin Ermişer, Murat Ermişer, Aydın Ermişer, Adem Ermişer, Aytun Erdağı, Dönüş Ermişer, Fatma Erdoğdu, Neziha Ermişer, Zeynep akkaya
2024/277
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
117 ada 86 parsel
117 ada 6 parsel
İrtifak Hakkı:1396,96 m2
İrtifak Hakkı:2396,20m2
MALİKİ; Hacer Sezen, Faruk Kaya, Fatih Mehmet Kaya, Hamide Kaya, Nurhayat Erol, Şevket Kaya, Fahri Afşar,Hasan Afşar, İbrahim Afşar, Mühibe Aksoy, Filiz Afşar, Hamide Çağlıyan, İbrahim Afşar, Osman Afşar, Sevda Afşar, Zeynep Ünsür
2024/279
YOZGAT - SORGUN
Doğanlı Köyü
105 ada 52 parsel
İrtifak Hakkı:1577,70m2
MALİKİ; Behiye Yıldırım, Fatih Yıldırım, Hacı Yıldırım, Nazan Yıldırım, Hasna Uzun
2024/281
YOZGAT - SORGUN
Belencumafakılı Köyü
104 ada 21 parsel
İrtifak Hakkı:375,94 m2
MALİKİ; Ali Erol, Fikret Erol, Hatice Şahin, Mehmet erol, Mustafa Erol, Ömer Erol, Şerife Şener, Yurdagül Çalışkan
2024/283
YOZGAT - SORGUN
Külhüyük Köyü
105 ada 61 parsel
İrtifak Hakkı: 877,436 m2
MALİKİ; Dudu Gönültaş, Emine Ceylan, Fadime Hatun Akkuş, Hacer Kaya, Makbule Hatun Avcı, Münüre Günaydın, Osman Ceylan, Veli Ceylan Yavuzsultan Ceylan
2024/285
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
120 ada 171 parsel
İrtifak Hakkı: 2.369,06m2
MALİKİ; Alime Yıldız, Bekir Demir, Celal Demir, Çiçek Yıldız, Halil Demir, Gülbeden Akgündüz, Haydar Demir, Yayla Akdemir,
2024/287
YOZGAT - SORGUN
Veliöldük Köyü
120 ada 120 parsel
128 ada 155 parsel
İrtifak Hakkı:815,11 m2
İrtifak Hakkı:4334,44 m2
MALİKİ; Ahmet Korkmaz, Bayram Korkmaz, Gamze Aybek, Hasan Korkmaz, Haydar Korkmaz, Mehmet demirok, Mehmet Korkmaz, Nergiz Akdemir, Nevin Yiğit, Nihal Korkmaz, Nihat Korkmaz, Songül Akça, Yeliz Gündüz
2024/289
YOZGAT - SORGUN
İsefakılı Köyü
125 ada 16 parsel
123 ada 39
İrtifak Hakkı: 997,75m2
İrtifak Hakkı: 808,49m2
MALİKİ; Mahi Şimşek, Naime Çetin, Nizamettin Büyükyıldırım, Numan Büyükyıldırım, Ömer Büyükyıldırım, Salim Büyükyıldırım
2024/291
YOZGAT - SORGUN
Doğanlı Köyü
101 ada 6 parsel
İrtifak Hakkı:1170,15 m2
MALİKİ; Adem Çalışkan, Alaattin Çalışkan, Ayişe Çalışkan, Cansever Yüksel, Elmas Yiğit, Erkan Çalışkan, Funda Şimşek, Güllü Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Naime Ekinci, Neslihan Yurter, Saadet Çalışkan, Tuncer Çalışkan, Yalçın Çalışkan, Zarif Çalışkan