T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-249-250

Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Duruşmanın 04/12/2024 tarihinde saat 09;00'da Sorgun 3.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 31/10/2024

Kamulaştırılan Taşınmazlar;

ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL

2024/172 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 117 ada 248 ve 249 parseller

MALİKİ; Ferman Doğan, Nurcan Doğan

2024/173 YOZGAT -SORGUN İsefakılı Köyü 117 ada 89 parsel

MALİKİ; Cemal Bektaş

2024/174 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 117 ada 262 ve 263 parseller

MALİKİ; Esme Bozkurt, Turgay Bozkurt

2024/175 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 104 ada 10 parsel

MALİKİ; Güler Akdemir

2024/176 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 120 ada 109 parsel

MALİKİ; Sadeli Yıldız

2024/177 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 101 ada 31 parsel, 102 ada 10 parsel

MALİKİ; Ahmet İnal, Aytekin İnal, Fatma İnal, Gönül İnal, Hasan İnal, Kadife İnal, Lütfi İnal ve Songül İnal

2024/178 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 117 ada 7 ve 94 parsel

MALİKİ; Hacer Sezen, Faruk Kaya, Fatih Mehmet Kaya, Hamide Kaya, Nurhayat Erol, Şevket Kaya, Selahattin Kılıç

2024/179 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 117 ada 24 parsel

MALİKİ; Hacı Çobanoğlu, Sevim Öcal, Seyit Çobanoğlu, Zarife Aktaş, Zeynep Gözeltaş

2024/180 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 120 ada 116 parsel

MALİKİ; Adile Yıldız, Bekir Yıldız, Çeker Yiğit, Elif Yıldız, Gülüzar Yıldız, Haydar Yıldız, Kaynak Yıldız

2024/181 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 111 ada 229, 53, 230 parseller

MALİKİ; Asya Duru Kılıçarslan, Derman Kılıçarslan, Emre Kılıçarslan, Kübra Aydoğmuş, Sevgi Kılıçarslan, Yunus Kılıçarslan

2023/182 YOZGAT - SORGUN Külhüyük Köyü 111 ada 105 parsel

MALİKİ; Aydın Özbek, Celalettin Özbek, Cemil Özbek, Fatma Özbek, Nasır Özbek, Yücel Özbek

2024/183 YOZGAT - SORGUN Karalık Köyü 109 ada 2 parsel

MALİKİ; Hasan Kalpaslan, Huriye Kalpaslan, Mehmet Kalpaslan, Osman Kalpaslan, Zübeyde Kalpaslan

2024/184 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 101 ada 153,154,155 parseller

MALİKİ; Gamze Kablan, Melek Çalışkan, Sabit Çalışkan, Sevgi Cansel, Yasin Çalışkan

2024/185 YOZGAT - SORGUN Külhüyük Köyü 105 ada 48 ve 49 parsel

MALİKİ; İbrahim Öcal, İfakat Öcal, Kemal Öcal, Salih Öcal, Ümmügülsüm Yelesen,

2024/186 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 120 ada 162 parsel

MALİKİ; Aytekin Akgündüz, Işık Özcan, Mehmet Akgündüz, Yıldız Durmuş

2024/187 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 114 ada 2 ve 14 parseller

MALİKİ; Aysun Kaplan, Mesut Doğan, Murat Doğan,

2024/188 YOZGAT - SORGUN Büyükeynelli Köyü 115 ada 119 parsel

MALİKİ; Adalet Karakoç, Nihat Özbek, Ömer Bıçakçı

2024/189 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 101 ada 21 parsel, 102 ada 18 parsel

MALİKİ; Erol Yiğit, Esra Akkan, Gönül Akkan, Sasade Yiğit, Serpil Yıldız, Seval Yiğit, Sevgi Erol, Sinem Yiğit Özcan

2024/190 YOZGAT - SORGUN BelencumafakılıKöyü 114 ada 49 parsel 115 ada 59 parsel

MALİKİ; Hasibe Kılıç, Mustafa Şahin, Nizam Şahin, Erdal Şahin, Fadime Çetin, Kamile Yüksel, Nazik Yüksel, Ömer Şahin, Serpil Balaban, Songül Çabuk, Zeynegül Şahin, Zülekfik Şahin,

2024/191 YOZGAT - SORGUN BüyükeynelliKöyü 117 ada 124 parsel

MALİKİ; Hamza Bolat, Atakan Bolat, Fatma Dingeç, Hakan Bolat, Sebiha Bolat, Zehra Kayaalp, Nazife Günaydın, Nizamettin Bolat, Şerife Gürses, Ahmet Bolat, Hamide Bolat, Hatice Bolat, Mustafa Bolat

2024/192 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 101 ada 18 parsel

MALİKİ; Ali Yılmaz, Musa Yılmaz, Ömer Yılmaz, Satı Yılmaz, Bayram Yüksel, Ebuzer Yüksel, Tekgül Özbek, Yusuf Yılmaz

2024/193 YOZGAT - SORGUN Külhüyük Köyü 111 ada 33 parsel

MALİKİ; Beytullah Yavuz, Gülbahar Ölmez, Hanım Koçak, Mehmet Coşkun, Osman Coşkun, Salih Kılıç, Tuğçe Akça, Zülkif Coşkun, Hamide Yavuz, Mediha Erol, Ali Susam, Gökhan Susam, Saniye Köseoğlu, Ümüt Susam, Kadir Coşkun, Münire Kılıç, Sevgi Kılıç, Kürşat Kılıç, Neriman Kılıç, Erdal YAvuz, Erol Yavuz, Gönül Bolat, Azime Yavuz, Emine Yozgatlı, Nebahat Yavuz, Neziha Çetin, Safure Çakır, Sümeyra Doğan, Tuğba Çakır, Nurettin Yavuz, Hüseyin Coşkun, Emine Yavuz, Gülpaşa Kılıç, Hasibe Coşkun, Yusuf Yavuz, Metin Coşkun, Muhsin Yavuz, Mustafa Coşkun, Nurdagal Coşkun, Turan Coşkun

2024/194 YOZGAT - SORGUN Büyükeynelli Köyü 115 ada 136 ve 137

MALİKİ; Ali Özdemir, Emel Uyar, Fatih Özdemir, Fikriye Özdemir, Fikret Kayabay, Hilal Boyraz, Songül Çetin, Süreyya Ataç, Ahmet Özdemir, Cüneyt Özdemir, Halit Özdemir, Hüseyin Özdemir, İkbal Kablan, Kürşat Özdemir, Mediha Özdemir, Muammer Özdemir, Mustafa Özdemir,Halit Özdemir, Sayım Özdemir, Sevda Öztürk

2024/195 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 120 ada 132 parsel

MALİKİ; Haşim Akgündüz, Keziban Akgündüz, Maviş Akgündüz, Nergiz Akgündüz, Satı Özcan

2024/196 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 125 ada 18 parsel, 123 ada 38 parsel

MALİKİ; Nizamettin Büyükyıldırım, Ömer Büyükyıldırım, Salim Büyükyıldırım, Mahi Şimşek, Naime Çetin, Numan Büyükyıldırım, Nuriye Demir, Satı Demir, Tuncay Demir

2024/197 YOZGAT - SORGUN Doğanlı Köyü 105 ada 53 parsel

MALİKİ; Bekir Özcan, Celal Özcan, Durak Özcan, Gürcü Coşkun, İrfan Çalışkan, İsmail Özcan, Nazmiye Şahin, Ömer Çalışkan, Ramazan Çalışkan, Sevim Erol, Şükrü Çalışkan, Yayla Özcan, Ziya Çalışkan

2024/198 YOZGAT - SORGUN Gököz Köyü 112 ada 16

MALİKİ; Fadime Yıldırım, Fatma Yılmaz, Merve Zeynep Yılmaz, Muhammet Yılmaz, Sultan Yılmaz, Ümüt Yılmaz, Zekiye Özdemir,

2024/199 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 128 ada 169 parsel

MALİKİ; Dilber Gümüş, Engin İnceoğlu, Gülcan Çitci, Murat İnceoğlu, Nazlı Selçuk, Fatma İnceoğlu, Hüseyin İnceoğlu, Veli İnceoğlu, Yeter Orhan

2024/200 YOZGAT - SORGUN Belencumafakılı Köyü 101 ada 21 parsel

MALİKİ; Erdal Şahin, Fadime Çetin, Kamile Yüksel, Nazik Yüksel, Ömer Şahin, Serpil Balaban, Songül Çabuk, Zeynegül Şahin, Zülekfil Şahin,

2024/201 YOZGAT - SORGUN Veliöldük Köyü 120 ada 300 ve 301 parseller

MALİKİ; Fatma Yılmaz, Güldane Yılmaz, Hasan Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Şener Yılmaz, Şenol Yılmaz, Yurda İbiş, Bünyamin Yılmaz, Narin Doğan, Nida Yılmaz, Alkan Yılmaz, Damla Yılmaz, Haydar Yılmaz, Seyhan Yıldız, Sırma Yılmaz, Gözde Yılmaz, Leyla Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Nermin Yılmaz, Nesin Eryılmaz, Onur Yılmaz

2024/202 YOZGAT - SORGUN BelencumafakılıKöyü 114 ada 96 parsel, 115 ada 74 parsel

MALİKİ; Abdulkadir Çalışkan, Akif Çalışkan, Ali Çalışkan, Alperen Kürşat Çalışkan, İlhan Çalışkan, İlyas Çalışkan, Leymune İnal, Lütfiye Kılıçarslan, Menderes Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Narin Yüksel, Selver Öztaraç, Serdar Çalışkan, Sevda Telli, Seyit Çalışkan, Tekmile Erol, Zeynep Çalışkan

2024/249 YOZGAT - SORGUN İsefakılı Köyü 124 ada 34 parsel 111 ada 20 parsel

MALİKİ; Ömer Ateş

2024/250 YOZGAT - SORGUN Külhüyük Köyü 111 ada 29 parsel 123 ada 39

MALİKİ; Arife Öcal, Ayşenur Öcal, Döndü Aydın, Hatice Öcal, Hilal Durbilmez, Mehmet Öcal, Melek Lafcı, Memnune Şörtük, Mustafa Öcal, Nih