T.C. SUŞEHRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:00

İLANEN TEBLİGAT

Sayı: 2023/297 Esas

DAVACI: MEHMET ÖZDEMİR

VEKİLİ: Av. ŞERMİN KARABAL AYDIN - [16702-07059-38273] UETS

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI: DÜRDANE YÜNEL-444******40- SİVAS ili SUŞEHRİ ilçesi KARALAR mah/köy 90 cilt 40 aile sıra noda nüfusa kayıtlı, KA***AN ve ZE**E kızı, 01/02/1964 doğumlu

TEBLİGAT

METNİ: Maliki olduğunuz konusu Sivas ili Suşehri ilçesi Çitlice Köyü 101 ada 136 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bina ve muhdesatlar için hakkınızda Mahkememize Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası açılmış olup; ayrıntılı dava dilekçesine Mahkememiz kaleminden ulaşabileceğiniz, ekli dava dilekçesine karşı cevap süresi iki hafta olduğu, anılan süre içerisinde cevap verilmemesi veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde cevap dilekçesi vermekten vazgeçmiş sayılacağınız, savunmanın genişletilmesi yasağının, cevap dilekçesi ile başladığı ve cevap dilekçesi ile tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan belgeleri dilekçenize eklemeniz, başka yerden getirtilecek dosya ve belgeleri dilekçenizde belirtmeniz gerektiği, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT: Tebligat Kanunu 28/3. maddesi uyarınca tanzim edilen işbu tebligat, anılan kanunun 31. maddesi uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.07/10/2024