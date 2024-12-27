Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:01

T.C. SUŞEHRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) İLANEN TEBLİGAT

Sayı :2012/314 Esas

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -

DAVALILAR : 1- ALİ KALE -126*****096 , (Ömer - Kadriye oğlu, 1959 doğumlu),Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No : 42Daire No : 47 Maltepe/ İSTANBUL

2- ÇİMAK İNŞAAT TAAHHÜT İHRACAT İTHALAT SANAYİİ TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ - Bağlarbaşı Mah Atatürk Cd Bina No:0042 Site Bina No: - Ek Bina No:- Daire:0047 Maltepe Maltepe/ İSTANBUL

TEBLİGAT METNİ : Davacı kurum tarafından mahkememizde 05/09/2012 tarihinde açılan dava ile ilgili olarak mahkememizin 15/02/2022 tarih, 2012/314 Esas - 2022/70 Karar sayılı kararı ile özetle;

Açılan davanın Davanın KISMEN KABULÜ ile

1-a)İlk peşin değerli gelir talebi yönünden 31.351,14-TL nin onay tarihi olan 27/09/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Çimak ...Ltd. Şti ve Mutlu Maden...Ltd. Şti den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine

b-)Davalı Çelikler ..Ltd. Şti,Ali KALE ve Gölova Belediye Başkanlığı yönünden davanın reddine,

2a-Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş olduğundan AAÜT uyarınca 5.100,00TL maktu vekalet ücretinin davalı Çimak ...Ltd. Şti ve Mutlu Maden...Ltd. Şti den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

b-Davalı Gölova Belediye Başkanlığı kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş olduğundan AAÜT uyarınca 5.100,00TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

3-Davacı taraf harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Alınması gerekli 2.141,59 TL peşin harç ödemesi ve 80,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 2.229,29 TL harç ödemesinin davalı Çimak ...Ltd. Şti ve Mutlu Maden...Ltd. Şti den müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan 2.250,00 TL bilirkişi ücreti ödemesi ile 2.074,90 TL posta ve sair gider ödemesi olmak üzere toplam 4.324,90 TL yargılama giderinin davalı Çimak ...Ltd. Şti ve Mutlu Maden...Ltd. Şti den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ve karar hakkında, kararın kaldırılması talebiyle davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliği ile ilanen tebliğ olunur.