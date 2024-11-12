T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.11.2024 - 00:00

İLANEN TEBLİGAT

Sayı: 2020/139 Esas

DAVACI: Adem Özel vd.

VEKİLİ: Av. Hakan Kurnaz

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI: 1) ŞerafettinÖzel - Kadir - Gürcü oğlu, 1958 doğumlu, 51*******92 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT METNİ: Maliki olduğunuz, Sivas ili Suşehri ilçesi Yürekli Köyü 117 ada 19 parselin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin hissedarlardan hisseleri oranında tahsiline karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, yapılan keşif sonrası bilirkişi raporlarında ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği bildirilmiş olup, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT: Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.30/10/2024