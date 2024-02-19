T.C. TARSUS 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1166

DAVALI: YASİN YILDIRIM - Yeşilyurt Mah. 4418 Sk. No:7 Tarsus/MERSİN

AYTEN HIŞLAR tarafından aleyhinize açılan Velayet davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebliğin size ulaşmasından itibaren HMK'nın 122,126,127,128,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekcesini her bir davacı için ayrı posta giderini, avans ve tanıklar dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.