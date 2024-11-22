T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/405 Esas

Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun18/03/2021 tarihli ve7-892 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazısı iledava konusu olan Denizli İli Tavas İlçesi Gökçeler Mahallesi 158 ada 9 parsel sayılıtarla vasıflı taşınmazın 7.712,12 m2 olduğu, kamulaştırılacak 373,91 m2 lik kısmında irtifak hakkı içintaşınmazın malikiMUSTAFA KULAKCI adına, Gökçeler Mahallesi 158 ada 12 parselsayılıtarla vasıflı taşınmazın 4.173,82 m2olduğu kamulaştırılacak 154,92 m2 lik kısmında irtifak hakkı için taşınmazın malikiFATMANA GÖKCEadına veGökçeler mahallesi 158 ada 14 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmazın 6.921,92 m2olduğu kamulaştırılacak kısmın0,51 m2 likmülkiyet ve 597,99 m2 lik irtifakhakkı içintaşınmazın maliki MURAT KULAKCI adına kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği, dosya tarafının14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalısına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya vetaşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.14/11/2024