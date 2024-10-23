T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/399 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 344 ada, 88 parselsayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen İbrahim Kızı Saibe isimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı, şahsıtanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 344 ada, 88 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen İbrahim Kızı Saibe isimli Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.18/10/2024