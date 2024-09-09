T.C. TOKAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:00

Esas: 2018/516

Karar : 2022/954 02.07.2024 İ L A NHakverdı ve Amayıl kızı 20/11/1957 Gürcistan doğumlu, Elza KARAEVA hakkında üzerine atılı "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan dolayı açılan kamu davasında, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/07/2022 tarih ve 2018/516 Esas, 2022/954 karar sayılı kararı ile 5271 sayılı CMK.231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve CMK.231/8 madde gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği gerekçesi ile 7201 Sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.02/07/2024