T.C. TOKAT AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/1053 Esas

DAVALI: HAKAN TURSUN

Davacı ESRA TURSUN tarafından aleyhinize açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen açık adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

13/06/2022 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmına istinaden "dava tarihi olan 24/01/2020 tarihi itibariyle altın alış fiyatı 264,00 TL, has altın 397,45 TL'dir.

İnceleme tarihi olan 11/06/2022 tarihi itibariyle altın alış fiyatı 910,00 TL, has altın 1.030,80 TL'dir."

Bilirkişi raporu tebliğ şerhi "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.