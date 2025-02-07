T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/1263 Esas 21/01/2025 Davacı vekili tarafından Halil Tekin için gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince;Davacı vekili, Halil Tekin'in 2005 tarihinde yaşadığı Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mah., Türkmenköy mevkiide bulunan evlerinden çıktığını ve bir daha dönmediğini, kardeşi Engin Tekin'in adli ve idari yollardan yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kaldığını, kendisinden hiç haber alamadıklarını, bu nedenle Kerem ve Perişan'dan olma, 01/11/1968 AĞRI doğumlu 11500564978 kimlik numaralı HALİL TEKİN gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
Halil Tekin'in gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu 1. (birinci) kez ilanen tebliğ olunur.21/01/2025
GAİP TC KİMLİK NO: 11500564978
ADI SOYAD: HALİL TEKİN
BABA ADI: KEREM
ANA ADI: PERİŞAN
DOĞUM TARİHİ: 01/11/1968
DOĞUM YERİ: AĞRI
İKAMETGAH ADRESİ: EFEM ÇUKURU