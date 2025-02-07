T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1263 Esas 21/01/2025 Davacı vekili tarafından Halil Tekin için gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince;Davacı vekili, Halil Tekin'in 2005 tarihinde yaşadığı Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mah., Türkmenköy mevkiide bulunan evlerinden çıktığını ve bir daha dönmediğini, kardeşi Engin Tekin'in adli ve idari yollardan yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kaldığını, kendisinden hiç haber alamadıklarını, bu nedenle Kerem ve Perişan'dan olma, 01/11/1968 AĞRI doğumlu 11500564978 kimlik numaralı HALİL TEKİN gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Halil Tekin'in gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu 1. (birinci) kez ilanen tebliğ olunur.21/01/2025

GAİP TC KİMLİK NO: 11500564978

ADI SOYAD: HALİL TEKİN

BABA ADI: KEREM

ANA ADI: PERİŞAN

DOĞUM TARİHİ: 01/11/1968

DOĞUM YERİ: AĞRI

İKAMETGAH ADRESİ: EFEM ÇUKURU