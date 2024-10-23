T.C. TORTUM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

2023/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Uzundere İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 103 Ada, 19 Parsel,2407,75 metrekare bahçe niteliğinde tüm kamu kurum kuruluşlar ile belediyenin vermiş olduğu her türlü hizmetten faydalanan üzerinde çeşitli meyveli meyvesiz ağazların bulunduğu taşımaz.

Adresi: Merkez Mahallesi Uzundere Erzurum

Yüzölçümü: 2.407,75 m2

Kıymeti: 12.192.434,98 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 10:04

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Uzundere İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 103 Ada, 117 Parsel, Erzurum ili Uzundere ilçesi 103 ada 117 parselde bulunan 1159,21 metrekare bahçe vasfında taşınmaz. Taşınmazın üzerinde bulunan tek katlı ve çatı arası yapının bir kısmı dava konusu taşınmaza taşkın halde olduğu, ancak bu yapı ile ilgili dava konusu maliklerin alakalarının olmadığı komşu parselin maliki tarafından yapıldığı görülmüştür.

Adresi: Erzurum İli Uzundere İlçesi 103 Ada 117 Parselde Bulunan 1159,21 Metrekare Bahçe Vasfında Taşınmaz Uzundere / ERZURUM

Yüzölçümü: 1.159,21 m2

Kıymeti: 5.325.637,05 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 12:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 12:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Uzundere İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Çevirmeler Mevkii, 103 Ada, 127 Parsel, Merkez Mahallesinde 103 Ada 127 Parselde kayıtlı 1857,06 metrekare tarla vasfında taşınmaz.

Adresi: Erzurum İli Uzundere İlçesi Merkez Mahallesi

Yüzölçümü: 1.857,06 m2

Kıymeti: 8.481.636,71 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 12:04

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Uzundere İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Çevirmeler Mevkii, 103 Ada, 123 Parsel, Merkez Mahallesinde 103 Ada 123 Parselde kayıtlı 709,00 metrekare tarla vasfında taşınmaz.

Adresi: Erzurum İli Uzundere İlçesi Merkez Mahallesi

Yüzölçümü: 709,00 m2

Kıymeti: 3.234.202,92 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/12/2024 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2024 - 11:54

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 11:54