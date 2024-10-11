Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/836 Esas

2024/384Karar

Sanık Fatih GÜL hakkındaTrabzonCumhuriyet Başsavcılığının 27/04/2022 tarih 2022/2446 esas sayılı iddianamesiylesilahla tehdit, kasten yaralama suçlarından mahkememize açılan kamu davasısonunda 06/03/2024tarih2022/836Esas 2022/384 sayılı kararıyla Abdullah ve Emine oğlu 01/01/1990 Çaykara doğumlu FATİH GÜL hakkında TCK.86/1 kasten yaralama suçundan 14 ay 5 gün hapis ve TCK.106/2-a silahla tehdit suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,kararın istinaf edildiği, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği sanığınadresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla sanığa mahkememiz kararı ve istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftayasal süre içinde muhatabın bulunduğuyer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığıtakdirde kararın kesinleştirileceğiilanen tebliğ olunur.07/10/2024