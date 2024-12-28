T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, ÇİLEKLİ Mahallesi, Köybaşı Mevkii, 3886 Ada, 35 Parsel,

Adresi : Çilekli Mahallesi- Ortahisar/TrabzonOrtahisar / TRABZON

Yüzölçümü : 36.733,51 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 83.299.350,00 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi Oranı: Binde 5,69 Tapu Alım Harcı: %2

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, ÇİLEKLİ Mahallesi, Köybaşı Mevkii, 3886 Ada, 38 Parsel

Adresi : Trabzon Ortahisar, Çilekli Mahallesi, Köybaşı Mevkii Ortahisar / TRABZON

Yüzölçümü : 21.457,33 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 42.914.660,00 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi Oranı: Binde 5,69 Tapu Alım Harcı: %2

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:22

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:22