T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/6 SATIŞ
Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, ÇİLEKLİ Mahallesi, Köybaşı Mevkii, 3886 Ada, 35 Parsel,
Adresi : Çilekli Mahallesi- Ortahisar/TrabzonOrtahisar / TRABZON
Yüzölçümü : 36.733,51 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 83.299.350,00 TL
KDV Oranı : %10 Damga Vergisi Oranı: Binde 5,69 Tapu Alım Harcı: %2
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:12
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, ÇİLEKLİ Mahallesi, Köybaşı Mevkii, 3886 Ada, 38 Parsel
Adresi : Trabzon Ortahisar, Çilekli Mahallesi, Köybaşı Mevkii Ortahisar / TRABZON
Yüzölçümü : 21.457,33 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 42.914.660,00 TL
KDV Oranı : %10 Damga Vergisi Oranı: Binde 5,69 Tapu Alım Harcı: %2
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:22