T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:01

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/34 Esas

KARAR NO : 2024/403

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Ankara ili, Haymana ilçesi, Kirazoğlu mahallesi/köyü, Cilt No: 57 Hane No: 46 'de nüfusa kayıtlı Lokman ve Nigar'dan olma 01/08/1981 Araklıdoğumlu (T.C.No: 47515800022 ) MELEK AKTAŞ GÖÇMEN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Mehmet ve Zehra'dan olma 20/01/1989 Polatlı doğumlu (T.C.No: 12313180560 ) İSMAİL GÖÇMEN'nin TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,