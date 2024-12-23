T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/349 Esas

DAVALI: ŞELALE MERYEM ERBAŞ

Davacı Volkan Erbaş ile davalı Şelale Meryem Erbaş arasında mahkememizde görülen boşanma davası nedeniyle; HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 14/02/2025 günü saat: 09:35'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR OLUNUR.