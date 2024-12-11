T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/74 TEREKE

34186992798 TC.Kimlik nolu ALİ ERDOĞAN'ın TEREKESİNİN; Turgutlu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/10/2024 tarih ve 2024/376 Esas 2024/260 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.